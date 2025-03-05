В Азербайджане начнет работу "Авторизованный учебный центр Apple"

В 2024 году 4SİM начал сотрудничество с Apple по созданию "Авторизированного учебного центра Apple" в нашей стране, с Esri, ведущей мировой компанией в области геоинформационных систем, в рамках проекта "ArcGİS для студентов", и с Binance - компанией, специализирующейся на блокчейне, web3, криптографии и криптовалюте, в рамках проекта Binance Academy.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4SİM Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Он отметил, что в рамках этих программ проводятся учебные сессии, направленные на подготовку местных специалистов и инструкторов.