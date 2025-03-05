https://news.day.az/politics/1734769.html

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики - Эрдоган

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи. Новость обновляется