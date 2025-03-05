https://news.day.az/politics/1734769.html Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики - Эрдоган Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи. Новость обновляется
Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики - Эрдоган
Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.
Новость обновляется
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