Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в области энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.

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