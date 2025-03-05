ООН призвала усилить контроль над ядерным оружием

В условиях растущих глобальных напряженностей и ядерных угроз человечеству необходимо инвестировать в инструменты мира, а не войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Будущее человечества зависит от того, насколько мы укрепим системы, предотвращающие распространение, испытания и применение смертоносного оружия. Однако сегодня мы видим, как ядерная угроза растет, а глобальные "стоп-линии" безопасности размываются", - подчеркнул Дюжаррик на брифинге для журналистов, передавая послание генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного дня разоружения и осведомленности о нераспространении.

Генсек ООН призвал мировых лидеров выполнять обязательства по разоружению, включая недавно принятый Пакт о будущем, и объединить усилия для предотвращения эскалации. По его словам, ключевой задачей остается укрепление доверия между государствами и соблюдение норм международного права.