https://news.day.az/officialchronicle/1734789.html

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре - ФОТО

5 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется