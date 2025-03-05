https://news.day.az/officialchronicle/1734789.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре - ФОТО 5 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре - ФОТО
5 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в ифтаре в Анкаре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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