В Гянджинской филармонии состоялся концерт в рамках Республиканского фестиваля имени Фикрета Амирова

В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые проходит I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, организованный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова.

В Гяндже прошел концерт Ансамбля народных инструментов Гянджинской государственной филармонии под руководством художественного руководителя и дирижера Хаяла Гахраманова, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В сопровождении коллектива выступили солисты филармонии - народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный артист Турал Абдуллаев, лауреат международных конкурсов Мирнофел Гасанов (тар), Сеймур Садыгов (балабан), вокалисты Рустам Джафаров и Фуад Рамазанов. Прозвучали произведения "Küçələrə su səpmişəm", "Evləri var xana-xana" xalq mahnılarını, "Baharımsan", "Gülərəm gülsən", "Gülüm" romanslarını, "Aşıqsayağı", "Kor ərəbin mahnısı".

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