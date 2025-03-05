МЧС предупредило граждан об угрозе схода лавин в высокогорных районах

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана предупредило граждан об угрозе схода лавин в высокогорных районах.

Как сообщили Day.Az в министерстве, по информации Национальной службы гидрометеорологии, повышение температуры воздуха на фоне усиливающегося юго-западного ветра создает угрозу лавин в некоторых высокогорных районах.

В связи с этим ведомство призвало граждан избегать опасных участков, особенно крутых склонов. В случае схода лавины необходимо укрыться под ближайшим выступом скалы.

Кроме того, в условиях сильного ветра рекомендуется избегать нахождения вблизи легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. В связи с трудностями, связанными с ликвидацией пожаров при сильном ветре, министерство настоятельно призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности.