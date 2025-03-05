Госструктуры Азербайджана подверглись более сотне кибератак

В феврале текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 120 индикаторов кибератак (IOC) на госструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Госслужбы, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 38 процентов.

За январь-февраль текущего года Госслужба выявила 262 индикатора кибератак (IOS) на госучреждения.