https://news.day.az/society/1734656.html В одном из бакинских поселков ожидаются перебои с электроэнергией В поселке Бина Хазарского района Баку, ожидаются перебои в подаче электроэнергии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в поселке будут проводиться работы по обновлению электрических сетей. В связи с этим, перебои в подаче электроэнергии намечены на 5, 6, 7, 10 и 11 марта.
В одном из бакинских поселков ожидаются перебои с электроэнергией
В поселке Бина Хазарского района Баку, ожидаются перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в поселке будут проводиться работы по обновлению электрических сетей. В связи с этим, перебои в подаче электроэнергии намечены на 5, 6, 7, 10 и 11 марта.
Также ограничения затронут некоторые участки жилого массива, известного как Бина Атчылыг.
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