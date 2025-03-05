https://news.day.az/society/1734656.html

В одном из бакинских поселков ожидаются перебои с электроэнергией

В поселке Бина Хазарского района Баку, ожидаются перебои в подаче электроэнергии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в поселке будут проводиться работы по обновлению электрических сетей. В связи с этим, перебои в подаче электроэнергии намечены на 5, 6, 7, 10 и 11 марта.