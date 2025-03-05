https://news.day.az/officialchronicle/1734633.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО 5 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО
5 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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