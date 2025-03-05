В бакинском поселке приостановили деятельность предприятия по переработке мяса

В ходе проверки предприятия, занимающегося переработкой говядины и куриного мяса для донера в Бузовнах, были выявлены нарушения санитарных и технических требований, а также несоответствие условий хранения мясной продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в процессе проверки обнаружены 6159 кг замороженного куриного мяса сомнительного происхождения, 72 кг просроченного куриного филе и 360 кг куриных ножек.

Лабораторные исследования образцов говядины и курятины для донера под маркой AL-ASR показали наличие ДНК лошадиного и куриного мяса в говядине, а также наличие сальмонеллы в курином мясе.

В результате продукция, признанная непригодной для употребления, была изъята из продажи, деятельность предприятия была ограничена, а против владельца составлен административный протокол.