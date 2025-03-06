Франция соберет начальников генштабов стран

Франция организует встречу начальников генштабов вооруженных сил ряда стран, поддерживающих киевский режим, чтобы обсудить потенциальное размещение европейского контингента в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обращения к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

Он заявил о необходимости обеспечить гарантии безопасности Украине на будущее, поскольку не может "доверять России на слово". Этого он планирует достичь за счет размещения в Украине "европейских сил", которые "не отправятся воевать на линию фронта", а должны будут следить за соблюдением мирного соглашения после его подписания.

"На следующей неделе в Париже мы соберем начальников штабов тех стран, которые хотят взять на себя ответственность в данном вопросе", - сказал Макрон. Президент подчеркнул, что эта мера является частью некого плана "прочного, длительного и поддающегося проверке мира", который он прорабатывал вместе с Киевом и рядом стран Европы и который продвигал во время недавнего визита в США.

Украинский конфликт, по словам Макрона, стал мировым и якобы несет угрозу безопасности Европы.