Названа дата начала работы Центра индустрии 4.0 в Азербайджане

В Азербайджане в этом году начнет работу Центр индустрии 4.0.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Он отметил, что технологические компании представят свои продукты в Центре.

"Решения в области искусственного интеллекта для промышленности и других сфер будут отражены в соответствующих разработках.

Кроме того, в рамках развития цифровой экономики мы планируем провести Программу подготовки по индустрии 4.0 для 650 компаний до 2030 года

Мы окажем поддержку в обеспечении доступности этих технологий", - добавил Ф.Джафаров.