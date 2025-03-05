Названа дата начала работы Центра индустрии 4.0 в Азербайджане
В Азербайджане в этом году начнет работу Центр индустрии 4.0.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год.
Он отметил, что технологические компании представят свои продукты в Центре.
"Решения в области искусственного интеллекта для промышленности и других сфер будут отражены в соответствующих разработках.
Кроме того, в рамках развития цифровой экономики мы планируем провести Программу подготовки по индустрии 4.0 для 650 компаний до 2030 года
Мы окажем поддержку в обеспечении доступности этих технологий", - добавил Ф.Джафаров.
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