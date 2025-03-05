Сколько человек в Азербайджане получает ежемесячное соцпособие по возрасту?

В феврале 2025 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане составило 160 тысяч 16 человек.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 33,68 процента из них составляли мужчины, 66,32 процента - женщины.

Ранее мы сообщили, сколько дополнительных средств выделено на повышение пенсий в Азербайджане.