https://news.day.az/society/1734665.html Сколько человек в Азербайджане получает ежемесячное соцпособие по возрасту? - ЦИФРЫ В феврале 2025 года количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане составило 160 тысяч 16 человек. Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана. Было отмечено, что 33,68 процента из них составляли мужчины, 66,32 процента - женщины.
Сколько человек в Азербайджане получает ежемесячное соцпособие по возрасту? - ЦИФРЫ
В феврале 2025 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане составило 160 тысяч 16 человек.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 33,68 процента из них составляли мужчины, 66,32 процента - женщины.
Ранее мы сообщили, сколько дополнительных средств выделено на повышение пенсий в Азербайджане.
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