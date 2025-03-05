Назван план отгрузки нефти между Азербайджаном и Казахстаном на 2025 г.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и казахстанская компания "КазМунайГаз" обсудили планы по увеличению отгрузки нефти до 1,7 миллиона тонн в текущем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на "КазМунайГаз", данный вопрос обсуждался в ходе встречи между главой SOCAR Ровшаном Наджафом и его казахстанским коллегой Асхатом Хасеновым.

"Стороны обсудили ход выполнения соглашения, подписанного в 2022 году, о транспортировке казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан. По итогам 2024 года объем отгрузки составил 1,4 миллиона тонн. План на текущий год составляет 1,7 миллиона тонн нефти", - сообщили в компании.

Отметим, что в Баку состоялась международная конференция - "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере", где приняли участие представители SOCAR, казахстанской "КазМунайГаз", российской "Татнефть" и узбекской "Узбекнефтегаз". В ходе конференции главы компаний подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.