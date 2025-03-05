Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Россия подписали четырехсторонние меморандумы

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), казахстанская "КазМунайГаз", российская "Татнефть" и узбекская "Узбекнефтегаз" подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве.

Как сообщает Day.az, соглашения были заключены в рамках конференции "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере", прошедшей в Баку. Данное партнерство направлено на развитие в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

Документы предусматривают обмен опытом в разработке и внедрении цифровых решений, а также меры по предотвращению и ликвидации последствий техногенных чрезвычайных ситуаций, отмечается в заявлении "КазМунайГаз".

Стороны обсудили внедрение инновационных технологий, повышение уровня производственной безопасности, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и обеспечение устойчивого развития нефтегазовой отрасли.

В "КазМунайГаз" подчеркнули, что компания продолжает расширять сотрудничество с ключевыми партнерами в сфере обмена технологиями и опыта в геологоразведке и добыче углеводородов.