Скорая помощь прибыла на место пожара в Баку

5 марта около 10:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку.

Об этом в среду в ответ на запрос Day.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что на место происшествия направлены 3 бригады скорой медицинской помощи.