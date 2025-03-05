https://news.day.az/society/1734585.html Скорая помощь прибыла на место пожара в Баку 5 марта около 10:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку. Об этом в среду в ответ на запрос Day.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Скорая помощь прибыла на место пожара в Баку
5 марта около 10:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку.
Об этом в среду в ответ на запрос Day.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Отмечается, что на место происшествия направлены 3 бригады скорой медицинской помощи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре