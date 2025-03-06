Мерц призвал Европу инвестировать значительные средства в обороноспособность

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), вероятный будущий глава правительства Фридрих Мерц заявил, что провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, и отметил, что Европа должна инвестировать значительные средства в собственную обороноспособность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сильный Североатлантический альянс - основа нашей безопасности. Я поговорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте об оборонном потенциале Европы и НАТО, а также о проблемах политики безопасности", - написал Мерц в X. "Германия и Европа теперь должны вкладывать огромные средства в собственную обороноспособность", - отметил он. Это, по словам политика, является "лучшей защитой безопасности Европы".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политики из Евросоюза начали терять почву под ногами после того, как президентом США вновь стал Дональд Трамп.