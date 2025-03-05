https://news.day.az/sport/1734787.html Вратарь "Араз-Нахчывана" вызван в сборную Объявлен состав сборной Молдовы, которая встретится со сборной Норвегии в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Кристиан Аврам, выступающий за "Араз-Нахчыван", приглашен в национальную сборную своей страны.
Вратарь "Араз-Нахчывана" вызван в сборную
Объявлен состав сборной Молдовы, которая встретится со сборной Норвегии в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Кристиан Аврам, выступающий за "Араз-Нахчыван", приглашен в национальную сборную своей страны.
Опытный вратарь сыграет против сборной Норвегии, если главный тренер даст ему такую возможность.
Отметим, что матч Молдовы против Норвегии состоится 22 марта на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре