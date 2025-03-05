https://news.day.az/economy/1734749.html Мы еще больше укрепляем наше сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики - Алпарслан Байрактар Мы еще больше укрепляем наше сотрудничество в сфере энергетики. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в ходе церемонии запуска газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Новость обновляется
Мы еще больше укрепляем наше сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики - Алпарслан Байрактар
Мы еще больше укрепляем наше сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в ходе церемонии запуска газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
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