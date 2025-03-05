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Мы еще больше укрепляем наше сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики - Алпарслан Байрактар

Мы еще больше укрепляем наше сотрудничество в сфере энергетики. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в ходе церемонии запуска газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Новость обновляется