https://news.day.az/world/1734806.html Администрация США пересматривает финансовую помощь Украине Правительство США пересматривает выделенные средства на помощь Украине. Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге. Кроме того, Ливитт прокомментировала новости о приостановке сотрудничества Вашингтона с Киевом в передаче разведывательной информации, заявив следующее:
Администрация США пересматривает финансовую помощь Украине
Правительство США пересматривает выделенные средства на помощь Украине.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
Кроме того, Ливитт прокомментировала новости о приостановке сотрудничества Вашингтона с Киевом в передаче разведывательной информации, заявив следующее:
"Совет по национальной безопасности сообщил мне, что они приостановили финансирование Украины и пересматривают этот вопрос".
Ливитт также добавила, что президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать мирное соглашение для Украины.
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