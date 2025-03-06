Администрация США пересматривает финансовую помощь Украине

Правительство США пересматривает выделенные средства на помощь Украине.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Кроме того, Ливитт прокомментировала новости о приостановке сотрудничества Вашингтона с Киевом в передаче разведывательной информации, заявив следующее:

"Совет по национальной безопасности сообщил мне, что они приостановили финансирование Украины и пересматривают этот вопрос".

Ливитт также добавила, что президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать мирное соглашение для Украины.