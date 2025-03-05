Приостановлена работа известного дома торжеств

Государственная Противопожарная Служба МЧС Азербайджана приостановила деятельность еще одного объекта, представляющего пожарную опасность.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в рамках своих полномочий Государственная Противопожарная Служба продолжает предпринимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

"В этом контексте, во время проверки, проведенной Государственная Противопожарная Служба в доме торжеств "Арзу", расположенном по адресу: город Сумгайыт, 10-й микрорайон, улица Кероглу, 1, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и государственным имуществом.

Так, было установлено, что:

- в объекте не установлена автоматическая система оповещения о пожаре;

- электрическая система не соответствует требованиям "Правил установки электрических устройств";

- в объекте нет противопожарного водоема;

- объект не соответствует строительным нормам и правилам, не обеспечен запасным выходом для эвакуации;

- объект не обеспечен средствами для первичного тушения пожара, включая огнетушители;

- нет плана эвакуации;

- потолочные покрытия объекта отделаны горючим материалом (ламбриком).

Таким образом, текущая ситуация показывает, что продолжение эксплуатации данного объекта может привести к тому, что в случае возникновения пожара он быстро распространится и приведет к неизбежной катастрофе.

Учитывая все вышеперечисленные нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности дома торжеств "Арзу". Копия этого решения была передана представителю объекта", - говорится в сообщении.