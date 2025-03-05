Приостановлена работа известного дома торжеств - ВИДЕО
Государственная Противопожарная Служба МЧС Азербайджана приостановила деятельность еще одного объекта, представляющего пожарную опасность.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в рамках своих полномочий Государственная Противопожарная Служба продолжает предпринимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.
"В этом контексте, во время проверки, проведенной Государственная Противопожарная Служба в доме торжеств "Арзу", расположенном по адресу: город Сумгайыт, 10-й микрорайон, улица Кероглу, 1, были выявлены многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и государственным имуществом.
Так, было установлено, что:
- в объекте не установлена автоматическая система оповещения о пожаре;
- электрическая система не соответствует требованиям "Правил установки электрических устройств";
- в объекте нет противопожарного водоема;
- объект не соответствует строительным нормам и правилам, не обеспечен запасным выходом для эвакуации;
- объект не обеспечен средствами для первичного тушения пожара, включая огнетушители;
- нет плана эвакуации;
- потолочные покрытия объекта отделаны горючим материалом (ламбриком).
Таким образом, текущая ситуация показывает, что продолжение эксплуатации данного объекта может привести к тому, что в случае возникновения пожара он быстро распространится и приведет к неизбежной катастрофе.
Учитывая все вышеперечисленные нарушения норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности дома торжеств "Арзу". Копия этого решения была передана представителю объекта", - говорится в сообщении.
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