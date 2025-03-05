В Баку прошла международная энергетическая конференция

4 марта при организации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась международная конференция на тему "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в сфере энергетики".

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Отмечается, что сначала участники мероприятия почтили в Аллее почетного захоронения светлую память основателя современного азербайджанского государства, автора новой энергетической стратегии страны общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. Также участники мероприятия, посетив Аллею шехидов, возложили цветы к могилам шехидов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

На конференции были заслушаны выступления президента SOCAR Ровшана Наджафа, председателя правления "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, генерального директора компании "Татнефть" Наиля Маганова и председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова.

Затем состоялась церемония подписания четырехсторонних и двусторонних документов между SOCAR Азербайджанской Республики, "КазМунайГаз" Республики Казахстан, "Татнефть" Российской Федерации и "Узбекнефтегаз" Республики Узбекистан.

В рамках конференции также были организованы панельные дискуссии на темы "Разработка и применение новых стандартов в нефтегазовой отрасли", "Современные подходы к ликвидации чрезвычайных ситуаций и значение совместных групп реагирования", "Консорциум открытых цифровых решений для нефтегазовой отрасли - единая инженерная среда", "Принципы, этапы применения и преимущества совместной закупочной деятельности". В ходе обсуждений был проведен широкий обмен мнениями по темам.

В завершение было сделано памятное фото, говорится в информации SOCAR.