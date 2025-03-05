https://news.day.az/society/1734682.html В Азербайджане завершается процесс электронного перевода учащихся Сегодня в 18:00 завершается процесс перевода учащихся IX класса. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию. Сообщается, что с учетом того, что до выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования осталось мало времени, процесс перевода не будет активирован до конца учебного года.
В Азербайджане завершается процесс электронного перевода учащихся
Сегодня в 18:00 завершается процесс перевода учащихся IX класса.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Сообщается, что с учетом того, что до выпускных экзаменов по уровню общего среднего образования осталось мало времени, процесс перевода не будет активирован до конца учебного года.
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