На сайте Baku Network опубликована статья о реваншистских настроениях в Ереване.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В условиях непрекращающегося милитаризма и стремления к реваншу Армения с декабря 2024 года активно вкладывает ресурсы в модернизацию своих вооружённых сил, делая ставку на беспилотные технологии. Опираясь на опыт украинского конфликта, армянское руководство пытается компенсировать технологическое отставание, выявленное в ходе Второй Карабахской войны 2020 года, и устранить слабые места, которые привели к катастрофическому поражению.

После поражения Армении в 44-дневной войне 2020 года министр обороны Сурен Папикян сделал модернизацию вооружённых сил одним из своих ключевых приоритетов. В центре внимания этой программы находятся радиоэлектронная борьба (РЭБ), беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и программное обеспечение для обработки данных. Эти направления были выбраны не случайно: именно в этих сферах вооружённые силы Армении продемонстрировали серьёзные слабости в ходе боевых действий в Карабахе.

Армянская радиоэлектронная борьба: отсталость и последствия

В ходе 44-дневной войны армянская армия столкнулась с тотальным доминированием Азербайджана в сфере РЭБ. Согласно данным Международного института стратегических исследований (IISS), армянские вооружённые силы не обладали современными системами радиоэлектронного подавления и были не в состоянии эффективно противодействовать азербайджанским беспилотникам.

Военный эксперт Леонардо Тринчер в интервью для Global Defense Analysis отметил:

"Армения имела крайне ограниченные возможности для ведения радиоэлектронной борьбы. В отличие от Азербайджана, который активно использовал турецкие комплексы KORAL и израильские REDET 4, армянская сторона не смогла ни подавить радиосвязь противника, ни эффективно защититься от дронов".

По данным армянского военного ведомства, до 2020 года в распоряжении армии находились устаревшие советские станции РЭБ, такие как Р-330Ж "Житель" и СПН-30. Однако эти комплексы были малоэффективны против современных дронов, управляемых по зашифрованным каналам.

После войны в отчёте Министерства обороны Армении (2021 год) признавалось, что:

До 90% армянских зенитно-ракетных комплексов были уничтожены именно из-за отсутствия эффективной РЭБ.

Более 300 единиц бронетехники было потеряно из-за атак беспилотников.

Системы ПВО, включая "Осу" и "Стрелу-10", оказались уязвимы перед ударами Bayraktar TB2 и израильских дронов-камикадзе Harop.

На фоне этих выводов Сурен Папикян инициировал закупку современных систем РЭБ. В 2023 году Армения приобрела у Индии системы DRDO D-4, предназначенные для подавления радиосигналов дронов. В 2024 году армянское правительство подписало контракт с Францией на поставку средств радиоэлектронной борьбы Thales Scorpion.

Военный аналитик Джеймс Уайт из Defense One отмечает:

"Французские системы Scorpion могут улучшить защиту армянских войск, но их эффективность в реальном бою ещё предстоит проверить".

Беспилотники: попытки догнать Азербайджан

На фоне катастрофических потерь от ударов азербайджанских БПЛА, Армения запустила активную программу создания собственных дронов. Однако, по данным исследовательского центра RAND Corporation, к 2024 году армянская армия по-прежнему сильно отставала в этой области.

Основные проблемы:

1. Недостаточное финансирование - в 2021 году Армения выделила на разработку дронов всего $7 млн, в то время как Азербайджан инвестировал более $120 млн в совместные проекты с Турцией и Израилем.

2. Отсутствие технологических партнёров - если у Азербайджана есть доступ к израильским Harop, SkyStriker, Orbiter, турецким Bayraktar TB2, Aksungur, а также китайским дронам, то у Армении пока нет подобных союзников.

3. Запаздывающая локальная индустрия - армянская компания ProMAQ разработала разведывательный БПЛА "Krunk", но его характеристики уступают азербайджанским аналогам.

Тем не менее, правительство Армении пытается наверстать упущенное. В 2023 году были подписаны контракты с Индией на закупку ударных дронов Archer и с Францией - на тактические разведывательные дроны Aliaca.

По данным армянского Министерства обороны, к 2025 году планируется закупить до 150 индийских дронов. Однако пока эксперты скептически относятся к этим планам.

Военный аналитик Майкл Карпентер в интервью Eurasian Security Review отметил:

"Индийские дроны уступают турецким и израильским по дальности, автономности и ударной мощи. Армения пытается закрыть пробел, но разрыв пока слишком велик".

Программное обеспечение: борьба за цифровое поле боя

Важной причиной поражения Армении в 2020 году стал устаревший подход к обработке данных. Азербайджан использовал продвинутые алгоритмы обработки разведывательной информации, интегрируя данные со спутников, дронов и систем РЭБ в единую сеть. Армянские силы не имели такой координации.

После войны было объявлено о создании специального подразделения киберопераций при Генеральном штабе Армении. В 2022 году правительство заключило контракт с американской компанией Palantir Technologies, специализирующейся на анализе больших данных.

На 2024 год Армения ведёт переговоры с французской фирмой Atos о разработке программного обеспечения для интеграции разведывательных данных.

Однако эксперты сомневаются в быстрой эффективности этих мер. По мнению аналитика Артура Мартиросяна: "Координация на цифровом поле боя требует не только ПО, но и модернизации всей системы управления войсками. Армения только начинает этот процесс".

Армения вооружает небо: беспилотники как стратегический приоритет

Одним из ключевых направлений перевооружения является развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиолокационных технологий. В этот процесс вовлечены сразу несколько армянских компаний, в том числе Inogate, Boo Vision и ADX Systems, которые позиционируют себя как инновационные стартапы. Однако их реальная способность разрабатывать боеспособные системы остаётся под вопросом: до недавнего времени армянский ВПК зависел от зарубежных поставок, а местная индустрия оставалась в зачаточном состоянии.

Источник в Министерстве обороны Армении утверждает, что власти ориентируются на турецкий и израильский опыт, но реальность гораздо сложнее. Отсутствие мощностей для серийного производства, нехватка квалифицированных инженеров и зависимость от импортных комплектующих ставят под угрозу масштабное производство собственных дронов. Тем не менее, Ереван рассчитывает на западную поддержку, а также теневые схемы приобретения технологий через третьи страны.

​Inogate, Boo Vision и ADX Systems - это стартапы, развивающиеся в Армении, каждый из которых вносит свой вклад в технологический сектор страны. Однако подробная информация, включая статистику и финансовые показатели этих компаний, в открытых источниках ограничена. Ниже представлено общее описание каждого стартапа на основе доступных данных.​

Inogate - армянский стартап, специализирующийся на разработке инновационных решений в сфере информационных технологий. Компания фокусируется на создании программного обеспечения для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности предприятий. К сожалению, конкретная статистика о деятельности и достижениях Inogate в открытых источниках не представлена.​

Boo Vision - стартап из Армении, работающий в области дополненной и виртуальной реальности. Компания занимается разработкой приложений и продуктов, использующих технологии AR и VR для различных отраслей, включая образование, развлечения и маркетинг. Подробные данные о финансовых показателях и проектах Boo Vision в публичном доступе отсутствуют.​

ADX Systems - армянский стартап, предоставляющий решения в сфере облачных технологий и кибербезопасности. Компания предлагает услуги по защите данных и обеспечению безопасности информационных систем для бизнеса. Информация о масштабах деятельности и статистических показателях ADX Systems в открытых источниках не обнаружена.​

Отсутствие подробной информации о перечисленных стартапах может быть связано с их недавним основанием или ограниченной публичностью. Для получения более точных и актуальных данных рекомендуется обратиться к официальным ресурсам этих компаний или профильным организациям, занимающимся поддержкой стартапов в Армении.

Параллельно Армения делает ставку на развитие радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пытаясь преодолеть ключевой недостаток, выявленный в 2020 году - неспособность противостоять азербайджанским дронам. В частности, по данным военных аналитиков, армянская армия уже тестирует новые системы подавления связи и GPS, надеясь создать сеть ПВО, способную хотя бы частично нейтрализовать преимущества противника.

Министр обороны Армении Сурен Папикян, возглавляющий процесс военной модернизации, в одном из закрытых докладов указывал, что его ведомство стремится достичь "непрерывного контроля воздушного пространства" и разработать систему автоматического обнаружения и уничтожения БПЛА. Однако технические ограничения и нехватка финансирования могут затормозить этот амбициозный проект.

Финансовый вопрос: откуда деньги?

Развитие БПЛА и систем РЭБ требует серьёзных инвестиций, но откуда у Армении средства на столь дорогостоящие разработки? Согласно ряду источников, финансирование идёт из нескольких источников:

Зарубежные гранты и помощь Запада - в первую очередь, из Франции, США и ряда стран ЕС.

- в первую очередь, из Франции, США и ряда стран ЕС. Военные кредиты - вероятно, через схемы, оформляемые под гражданские технологии.

- вероятно, через схемы, оформляемые под гражданские технологии. Диаспора - особенно активны армянские лоббистские структуры в США, которые организуют сборы средств для укрепления армии.

Тем не менее, остаётся вопрос, насколько эффективно эти деньги расходуются. В последние годы армянские военные проекты сопровождались коррупционными скандалами и утечкой средств, а уровень местного ВПК остаётся крайне низким.

Несмотря на активные реформы в сфере РЭБ, беспилотников и киберопераций, Армения по-прежнему серьёзно отстаёт в этих направлениях. Основные проблемы:

Запаздывающая индустриальная база - отсутствие локального производства.

- отсутствие локального производства. Ограниченные ресурсы - бюджет армии Армении в 2024 году составляет $1,4 млрд , в то время как у Азербайджана - $3,6 млрд .

- бюджет армии Армении в 2024 году составляет , в то время как у Азербайджана - . Зависимость от иностранных поставщиков - Индия, Франция и США пока не предоставляют новейшие технологии.

Смогут ли эти реформы изменить баланс сил? Пока ответ скорее отрицательный. Азербайджан продолжает наращивать свою технологическую мощь, а армянские реформы идут медленными темпами. Как отмечает военный аналитик Томас Фридман: "Армения пытается адаптироваться, но без радикального технологического скачка шансы на успешное противостояние остаются низкими".

Активное перевооружение Армении свидетельствует о том, что страна продолжает курс на милитаризацию и реваншизм. Вдохновляясь опытом Украины, Ереван делает ставку на дроны и радиоэлектронную борьбу, надеясь переломить баланс сил в регионе. Однако отсутствие технологической базы, зависимость от иностранных технологий и финансовые ограничения делают эти планы сомнительными.

Вопрос в том, сможет ли Армения в ближайшие годы превратить свою армию в современную и боеспособную структуру, или же очередная волна милитаризации обернётся лишь следующим провалом и ростом напряжённости в регионе. Ясно одно: гонка вооружений на Южном Кавказе продолжается, и её последствия могут оказаться взрывоопасными.