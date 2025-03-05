Франция и Армения: дружба на словах, фиаско на деле

Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция и Армения продолжают изо всех сил демонстрировать свою "непоколебимую" дружбу, выражающуюся в бесконечных бесполезных встречах, обсуждениях "важных" вопросов и, конечно же, попытках оказать давление на Азербайджан. Сколько бы ни было встреч, обсуждений, резолюций - результат неизменно остается одним и тем же: полное фиаско.

Так, недавно посол Франции в Армении Оливье Декотиньи усердно "потрудился" на семинаре "Конвергенции для Армении", организованном совместно городом Лион и Сенатом, где обсуждались здравоохранение, жилье, экономическое развитие, трудоустройство и профессиональная подготовка. Какой смысл обсуждать эти вопросы с Арменией, одному Господу известно, но список замечательный для имитации бурной деятельности. А главное - не забыли про "право на возвращение" для армянских "беженцев" из Карабаха - тему, которая уже давно утратила всякий смысл, но всё ещё активно используется для политических спектаклей. Сразу понятно, что собирались именно ради этого. Но огорчим присутствовавших, ибо беженцами называть уехавших из Карабаха армян совершенно неуместно, ибо уехали они добровольно. Они не спасались бегством от кровожадных убийц, как это было во время Первой Карабахской войны. Тогда армянские боевики не щадили азербайджанцев, проживавших на этой земле. А как покинули Карабахский экономический район армяне? Спокойно собрав свои вещи, на своих же автомобилях. Не как мирное население Азербайджана - босиком по снегу, под звуки многочисленных выстрелов. Конечно, такие факты никогда не станут обсуждать на подобных собирунчиках, ибо невыгодно для армяно-французской повестки, но историю переписать все равно не получится.

Пока Декотиньи участвовал в армянском спектакле, параллельно в Париже посол Армении Арман Хачатрян встретился с председателем регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс. Той самой, которая незаконно посещала Карабах и вешала лапшу на уши армянскому меньшинству с целью получить голоса армянской диаспоры во время выборов. Валери, как известно, проиграла с треском, а обещания, как всегда, остались неисполненными. Тем не менее, армянство слепо верит, что встреча с ней может иметь какой-то положительный эффект. Ну-ну. Хачатрян к слову, обсуждал градостроительство, транспорт, утилизацию отходов и, разумеется, не обошлось без дежурного "затронули вопрос освобождения армянских военнопленных", а точнее - преступников, которые в Азербайджане как раз проходят законный судебный процесс. Армения и Франция мечтают их вытащить и в последнее время проводят множество всяких встреч с целью хоть как-то помешать правосудию, но мечтать, как известно, не вредно. Сколько бы раз ни собирались французские и армянские дипломаты, сколько бы ни принималось резолюций, результат всегда будет один: Азербайджан остается непоколебимым. Суд идет своим чередом, а по его итогам виновные получат заслуженный вердикт. Все эти "партнерства", "развитие сотрудничества" и "проявление солидарности" - не более чем красивая упаковка для очередной порции пустых слов. Франция может хоть сто раз собираться с армянскими чиновниками, писать бесконечные резолюции и выступать с громкими заявлениями? Но в итоге ни политические игры, ни дипломатические интриги не способны изменить объективную реальность. А она состоит в том, что справедливость восторжествует, а преступники ответят за содеянное. Попытки представить их "жертвами" каких-то выдуманных политических интриг выглядят не только нелепо, но и откровенно жалко.

Азербайджан демонстрирует, что современный мир - это не территория безнаказанности, где можно уйти от ответственности благодаря чужим политическим покровителям. Здесь не работает система двойных стандартов, на которую привыкли рассчитывать в Армении. Спектакль окончен, занавес опущен, а попытки изменить реальность через уловки уже не помогут. Что до главных актеров этих постановок, то Декотиньи, Пекресс и Хачатрян - идеальное трио для иллюстрации тщетности армяно-французских фантазий: первый упорно играет роль "защитника угнетенных", вторая цепляется за остатки политического влияния через старые обещания, а третий отчаянно пытается выдать желаемое за действительное.