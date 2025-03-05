КНР разработает пакет крупных проектов по борьбе с изменением климата

Китай заявил, что разработает пакет крупных проектов по борьбе с изменением климата по мере приближения страны к пиковым выбросам углерода и углеродной нейтральности.

Как передает Day.Az, об этом 5 марта сообщило агентство Reuters.

В официальном отчете, опубликованном в среду, заявляется о планах развивать новые морские ветровые электростанции и ускорять строительство "новых энергетических баз".

"Китай будет активно и осмотрительно работать над достижением пика выбросов углерода и углеродной нейтральности", - говорится в отчете.

В КНР также объявили о планах испытаний низкоуглеродной технологии на своих угольных электростанциях.

Председатель республики Си Цзиньпин в своей речи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 17 ноября 2023 года упомянул необходимость следовать пути "зеленого развития", то есть способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы, чтобы не разрушать экологию в период и без того непростой климатической ситуации.