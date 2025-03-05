https://news.day.az/society/1734605.html Сегодня пройдет очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. Об этом Day.az сообщил член Комиссии Рашад Меджид. Он отметил, что заседание состоится в 15:00. Напомним, что предыдущее заседание Комиссии состоялось 27 февраля. На заседании было рассмотрено более 100 обращений.
Сегодня пройдет очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики
Сегодня состоится очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.
Об этом Day.az сообщил член Комиссии Рашад Меджид.
Он отметил, что заседание состоится в 15:00.
Напомним, что предыдущее заседание Комиссии состоялось 27 февраля. На заседании было рассмотрено более 100 обращений.
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