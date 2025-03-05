Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе церемонии запуска газопровода.

"Это очень знаковое событие. Этот проект диверсифицирует энергетические поставки в Нахчыван. Данный проект послужит благополучию населения. В будущем есть возможность расширения его пропускной способности. Он имеет большое значение для региона", - сказал министр.

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