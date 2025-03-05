https://news.day.az/economy/1734746.html Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван - Парвиз Шахбазов Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван в будущем. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе церемонии запуска газопровода. "Это очень знаковое событие. Этот проект диверсифицирует энергетические поставки в Нахчыван.
Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван - Парвиз Шахбазов
Имеется перспектива расширения пропускной способности газопровода Ыгдыр-Нахчыван в будущем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе церемонии запуска газопровода.
"Это очень знаковое событие. Этот проект диверсифицирует энергетические поставки в Нахчыван. Данный проект послужит благополучию населения. В будущем есть возможность расширения его пропускной способности. Он имеет большое значение для региона", - сказал министр.
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