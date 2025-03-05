Канадское издание опубликовало статью израильского политолога о Южном Кавказе

Только преодолев традиционные этнические конфликты в регионе и полностью сотрудничая, страны Южного Кавказа могут нейтрализовать угрозы, с которыми они сталкиваются, и достичь стабильности, к которой они стремились с распада Советского Союза.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по делам диаспоры Азербайджана, об этом говорится в статье бывшего министра связи, спутниковой и кибербезопасности Израиля, известного политика и политолога Аюба Кара, опубликованной в популярном канадском издании "THEJ.CA".

В статье под названием "Опасности для Южного Кавказа" говорится, что страны Южного Кавказа, если они будут сотрудничать, смогут достичь необходимого геополитического баланса для усиления контроля над регионом, в котором они расположены, а также для достижения мира и стабильности.

Было отмечено, что дистанцирование США от глобальных конфликтов создало силовой вакуум, усилив геополитическую напряженность в ряде регионов. В таком важном регионе, как Южный Кавказ, расположенном на торговых путях и коридорах Европы и Азии, некоторые политические силы стремятся к Западу. Экс-министр подчеркнул, что внешняя политика Армении, несмотря на желание "приблизиться к Западу", не вызывает доверия.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке ниже:

https://thej.ca/2025/02/24/threats-to-the-south-caucasus/