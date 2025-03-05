https://news.day.az/politics/1734776.html Турция и Азербайджан выступают за мир, сотрудничество и процветание в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Наши страны хотят лишь одного - мира. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
Турция и Азербайджан выступают за мир, сотрудничество и процветание в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган
Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Наши страны хотят лишь одного - мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.
По его словам, Анкара и Баку до сегодняшнего дня предприняли большое количество шагов в направлении мира и регионального развития.
"Мы на деле продемонстрировали свою искренность и полны решимости и далее реализовывать совместные проекты, нацеленные на мир и процветание", - заверил турецкий лидер.
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