Турция и Азербайджан выступают за мир, сотрудничество и процветание в регионе

Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Наши страны хотят лишь одного - мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

По его словам, Анкара и Баку до сегодняшнего дня предприняли большое количество шагов в направлении мира и регионального развития.

"Мы на деле продемонстрировали свою искренность и полны решимости и далее реализовывать совместные проекты, нацеленные на мир и процветание", - заверил турецкий лидер.