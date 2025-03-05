Одной стране предсказали рецессию из-за пошлин Трампа

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, нанесет больший урон Канаде и Мексике, чем самим Соединенным Штатам. Об этом сообщило издание The Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Степень ущерба, который грозит всем трем странам, будет зависеть от того, как долго будут действовать пошлины и как отреагируют Оттава и Мехико. Издание напомнило, что Канада уже ввела ответные пошлины на товары США на 30 миллиардов долларов. Через три недели их повысят до 155 миллиардов. Однако если США не откажутся от пошлин на канадский импорт, то северный сосед США войдет в рецессию уже в ближайшие кварталы.

В Банке Канады полагают, что экспорт рухнет на 8,5 процента в первый год после введения пошлин, а инвестиции в бизнес упадут почти на 12 процентов. Что касается потребительских расходов, то они могут сократиться более чем на два процента к 2027 году. В течение следующих двух лет ВВП Канады снизится на три процента.