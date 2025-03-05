В Азербайджане отменены таможенные пошлины для определенного вида грузовиков

Импорт в Азербайджан грузовых автомобилей с электродвигателями освобожден от таможенных пошлин.

Как сообщает Day.Az в связи с этим, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, грузовые автомобили, оснащенные только электродвигателем и произведенные не более чем три года назад, будут освобождены от таможенной пошлины до 1 января 2028 года.

В настоящее время ставка пошлины составляет 5%.