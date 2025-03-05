Сотрудники полиции прибыли на горящий НПЗ в Баку

В связи с пожаром, произошедшим на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку, на место происшествия направлены сотрудники полиции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, полиция взяла территорию под охрану и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее мы сообщали, что на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.