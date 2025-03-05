https://news.day.az/society/1734586.html Сотрудники полиции прибыли на горящий НПЗ в Баку В связи с пожаром, произошедшим на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку, на место происшествия направлены сотрудники полиции.
Сотрудники полиции прибыли на горящий НПЗ в Баку
В связи с пожаром, произошедшим на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе города Баку, на место происшествия направлены сотрудники полиции.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, полиция взяла территорию под охрану и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Ранее мы сообщали, что на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.
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