https://news.day.az/society/1734608.html Возле бакинского университета сгорел автомобиль - ВИДЕО Возле Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета загорелся автомобиль. Как сообщает Day.Az, по предварительной информации, причиной пожара стал костёр, разведённый в этом районе. Предположительно, оставленный с вечера костёр был потушен не до конца.
Возле бакинского университета сгорел автомобиль - ВИДЕО
Возле Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета загорелся автомобиль.
Как сообщает Day.Az, по предварительной информации, причиной пожара стал костёр, разведённый в этом районе.
Предположительно, оставленный с вечера костёр был потушен не до конца. Не зная об этом, врач клиники припарковал свой автомобиль в месте, где оставались угли, после чего машина загорелась.
На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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