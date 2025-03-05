Возле бакинского университета сгорел автомобиль

Возле Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета загорелся автомобиль.

Как сообщает Day.Az, по предварительной информации, причиной пожара стал костёр, разведённый в этом районе.

Предположительно, оставленный с вечера костёр был потушен не до конца. Не зная об этом, врач клиники припарковал свой автомобиль в месте, где оставались угли, после чего машина загорелась.

На место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.