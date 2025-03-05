Казахстан и Азербайджан открывают новые горизонты в сфере образования - министр

Казахстан активно развивает образовательное сотрудничество с Азербайджаном, расширяя академический обмен, увеличивая количество стипендий и вовлекая университеты в международные программы.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

"На сегодняшний день более 70 казахстанских университетов подписали двусторонние соглашения с Азербайджаном. Эти договоренности охватывают обмен студентами, преподавателями, совместные исследования и стажировки. В дополнение к этому 22 ведущих университета Казахстана подписали 40 новых соглашений, в основном касающихся академического обмена", - отметил министр.

По его словам, теперь азербайджанские студенты смогут приезжать в Казахстан по обмену, а казахстанские студенты - обучаться в Азербайджане.

Министр подчеркнул, что в 2025 году Казахстан выделит 550 стипендий для иностранных студентов, включая абитуриентов из Азербайджана. "Это прекрасная возможность получить качественное образование рядом с домом. Тем более что между нашими странами есть прямые авиарейсы: Баку-Алматы, Баку-Астана, Баку-Актау. Каждый день летают самолеты, что делает обучение еще более доступным".

Стороны также работают над упрощением процедуры взаимного признания дипломов. "Еще в 2013 году мы подписали рамочное соглашение. А в прошлом году был подписан дополнительный протокол, по которому мы будем идти к тому, чтобы дипломы наших стран взаимно признавались без дополнительных процедур, тарификации и подтверждения", - отметил Саясат Нурбек.

Министр рассказал, что в Казахстане работают ведущие международные вузы, включая немецкие, итальянские, американские и южнокорейские университеты. Среди них Российский химико-технологический университет имени Менделеева, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Московский физико-технический институт, Университет Квинс Белфаст, Университет Миннесоты и Университет Аризоны.

"Также мы активно развиваем участие в программе Horizon Europe, в сетевом университете тюркских государств и других грантовых инициативах", - отметил он.

Министр рассказал, что Казахстан делает упор на подготовку специалистов в сфере энергетики, ядерных технологий, "зеленого" водорода и цифровой экономики.

По словам министра, Казахстан в 2025 году направит пять лучших преподавателей для работы в азербайджанских вузах. Они будут преподавать математику, химию, физику, биологию и английский язык на английском языке.

"Эта программа будет расширяться, и в будущем все больше наших преподавателей смогут передавать свой опыт студентам в Азербайджане", - сказал он.

Саясат Нурбек подчеркнул, что Казахстан также заинтересован в том, чтобы казахстанские студенты обучались в Азербайджане. "Сейчас 79 наших студентов уже учатся в азербайджанских университетах, и эта цифра будет расти. Мы заключили соглашение, согласно которому ежегодно правительства наших стран будут выделять по 12 стипендий на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры".

Министр подчеркнул, что образовательное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном играет ключевую роль в укреплении двусторонних связей. "Мы активно развиваем сотрудничество в области логистики, транзита, прокладки волоконно-оптической линии по дну Каспия. Однако именно образование формирует долгосрочные узы дружбы между нашими странами".

Кроме того, министр отметил, что казахстанские компании участвуют в строительстве Центральной районной больницы в Физули, а Центр детского творчества имени Курмангазы уже начал работу, что свидетельствует о высоком уровне партнерства между двумя странами. "Мы не просто соседи, мы братья. У нас единый язык, религия, ценности и общая история. Чем больше студентов и преподавателей будет участвовать в обменных программах, тем крепче станет наш союз", - сказал в заключение Саясат Нурбек.