Али Асадов провел оперативное совещание на НПЗ в Баку, где произошел пожар

Премьер-министр Али Асадов провел оперативное совещание на нефтеперерабатывающем заводе, где произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, 5 марта премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл на место происшествия для расследования причин пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе, непосредственно наблюдал за процессом тушения пожара.

Премьер-министр провел оперативное совещание с участием министра по чрезвычайным ситуациям, руководителей соответствующих структур министерства, президента SOCAR и других руководящих лиц. С отчетами о расследовании причин пожара и подсчете ущерба выступили министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф и другие ответственные лица.

Премьер-министр дал поручения расследовать причины пожара и принять решительные меры по пресечению подобных случаев.

Напомним, что пожар, произошедший на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе Баку, был полностью потушен благодаря оперативным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, что предотвратило его дальнейшее распространение.

Отметим, что на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. Территория была взята под охрану и были приняты все необходимые меры безопасности. Кроме того, на место пожара были направлены три бригады скорой медицинской помощи.