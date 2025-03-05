https://news.day.az/society/1734775.html Азербайджан расширяет водопроводные сети в ряде районов В ряде районов Азербайджана будут расширены водопроводные сети по отдельным селам. Как сообщает Day.Az, в связи с этим Региональная служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) начала соответствующие работы.
Азербайджан расширяет водопроводные сети в ряде районов
В ряде районов Азербайджана будут расширены водопроводные сети по отдельным селам.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Региональная служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) начала соответствующие работы.
Согласно информации, наряду с расширением существующей водопроводной сети будут проведены работы по установке счетчиков.
Указанные работы охватят 39 сел в 18 районах Азербайджана.
Так, организация уже объявила тендер на закупку полиэтиленовых труб.
По прогнозам Госслужбы, выполнение указанных работ обойдется в 895,5 тыс. манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре