Азербайджан расширяет водопроводные сети в ряде районов

В ряде районов Азербайджана будут расширены водопроводные сети по отдельным селам.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Региональная служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) начала соответствующие работы.

Согласно информации, наряду с расширением существующей водопроводной сети будут проведены работы по установке счетчиков.

Указанные работы охватят 39 сел в 18 районах Азербайджана.

Так, организация уже объявила тендер на закупку полиэтиленовых труб.

По прогнозам Госслужбы, выполнение указанных работ обойдется в 895,5 тыс. манатов.