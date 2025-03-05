Сколько семей в Азербайджане получают адресную соцпомощь?

Адресная государственная программа социальной помощи, которая является важным средством поддержки благополучия малообеспеченных семей, в настоящее время охватывает 75 тысяч семей, насчитывающих 331 тысячу человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что этим семьям ежемесячно выплачивается в среднем 470 манатов.

"За последние годы в законодательство был внесен ряд изменений, направленных на повышение доступности программы адресной помощи, смягчение условий её назначения. А в прошлом году, с переустановкой электронной системы "Адресная помощь" процедура обращения за помощью была значительно упрощена.

Теперь от лиц, обращающихся за помощью, не требуется предоставление информации о получении социальных выплат другими членами семьи, а также данные о статусе (студент, школьник, безработный, бывший вынужденный переселенец), военной службе, наличии недвижимости, земельного пая, коммунальных расходах, инвалидности и других сведений.

При проверке финансового положения семьи, если в "Заявлении-Декларации" обнаружены неверные данные, такие как номера счётчиков, площадь двора и другие сведения, они корректируются на месте, и заявление рассматривается повторно.

Если семья, получившая адресную помощь, повторно обращается за помощью, проверка материально-бытовых условий семьи не проводится в следующих случаях:

- если состав семьи и адрес проживания не изменились;

- если в семье есть получатель пенсии или пособия по случаю потери главы семьи;

- если в семье есть член семьи с инвалидностью I степени;

- при наличии двух и более членов семьи с инвалидностью II степени;

- при наличии трех и более детей.

Изменения, отмеченные в последние годы, приводят к расширению охвата программы. Например, количество семей, получающих адресную помощь, по сравнению с 2018 годом увеличилось в 1,8 раза за прошедший период с 42,7 тысячи до 76 тысяч в 2024 году, а количество членов семьи - с 173,1 тысячи до 334 тысяч.

Среднемесячная сумма адресной помощи на семью увеличилась в 2,7 раза по сравнению со 175 манатами в 2018 году и достигла 473 манатов в 2024 году.

Ежегодный объем средств, выплачиваемых населению по адресной помощи, за этот период увеличился почти в 4 раза, и в настоящее время в этом направлении выделяется около 400 миллионов манатов ежегодно. В целом по программе адресной социальной помощи в 2018-2024 годах населению выплачено 1,7 миллиарда манатов.

В семьях, которым назначена адресная социальная помощь, также выплачивается ежемесячное пособие на детей в возрасте до 1 года, и сумма этого пособия в 2018-2024 годах увеличена почти в 2 раза, до 100 манатов", - отмечается в сообщении.