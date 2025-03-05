Трамп может передать лидерство в НАТО другой стране

Президент США Дональд Трамп может отказаться от лидерства США в НАТО в пользу Великобритании или Франции. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским из-за того, что США настаивают на переходе большей части ответственности за безопасность Европы от США к самим европейским государствам.