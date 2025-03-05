https://news.day.az/world/1734771.html Трамп может передать лидерство в НАТО другой стране Президент США Дональд Трамп может отказаться от лидерства США в НАТО в пользу Великобритании или Франции. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп может передать лидерство в НАТО другой стране
Президент США Дональд Трамп может отказаться от лидерства США в НАТО в пользу Великобритании или Франции. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским из-за того, что США настаивают на переходе большей части ответственности за безопасность Европы от США к самим европейским государствам.
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