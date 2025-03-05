Конгрессмена выгнали из зала за попытку сорвать выступление Трампа

Демократ Эл Грин попытался прервать выступление американского президента Дональда Трампа перед Конгрессом США.

Как передает Day.Az, трансляция велась на сайте Палаты представителей США.

Грин во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин игнорировал эту просьбу. В итоге он был удален из зала.

Демократы также мешали Трампу выступать, выкрикивая лозунги и размахивая табличками "Маск ворует" и "Ложь".