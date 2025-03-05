Взрыв боеприпаса в Ходжавендском районе

В Ходжавендском районе взорвался боеприпас.

Как сообщает Day.Az, информацию распространили пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

5 марта на территории села Сос Ходжавендского района разорвался боеприпас. Житель села Айбасанлы Физулинского района Садыгов Али Алекпер оглу, 2002 г.р., получил травму левой руки в результате разрыва взрывателя ручной гранаты.

По факту в Ходжавендской районной прокуратуре проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Ходжалинском районе взорвалась мина.