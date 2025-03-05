https://news.day.az/politics/1734657.html Взрыв боеприпаса в Ходжавендском районе - есть пострадавший В Ходжавендском районе взорвался боеприпас. Как сообщает Day.Az, информацию распространили пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA). 5 марта на территории села Сос Ходжавендского района разорвался боеприпас.
Взрыв боеприпаса в Ходжавендском районе - есть пострадавший
В Ходжавендском районе взорвался боеприпас.
Как сообщает Day.Az, информацию распространили пресс-службы МВД, Генпрокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).
5 марта на территории села Сос Ходжавендского района разорвался боеприпас. Житель села Айбасанлы Физулинского района Садыгов Али Алекпер оглу, 2002 г.р., получил травму левой руки в результате разрыва взрывателя ручной гранаты.
По факту в Ходжавендской районной прокуратуре проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Ходжалинском районе взорвалась мина.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре