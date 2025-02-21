В Ходжалы взорвалась мина, есть пострадавший

В Ходжалинском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ранения в результате взрыва мины получил участник Карабахской войны Наги Иманов.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.

Точной информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.