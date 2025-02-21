https://news.day.az/society/1732001.html В Ходжалы взорвалась мина, есть пострадавший - ФОТО В Ходжалинском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ранения в результате взрыва мины получил участник Карабахской войны Наги Иманов. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.
В Ходжалы взорвалась мина, есть пострадавший - ФОТО
В Ходжалинском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ранения в результате взрыва мины получил участник Карабахской войны Наги Иманов.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.
Точной информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.
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