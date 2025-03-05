"Желтое" и "оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой

Завтра в регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как передает Day.Az, в связи с этим Национальная cлужба гидрометеорологии предупредила о желтом и оранжевом уровнях погодной опасности.

Отмечается, что в Дашкесане, Гобустане, Гёранбое, Нафталане, Мингячевире будет преобладать западный ветер, скорость которого, согласно оранжевому предупреждению, составит 20,8-28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Балакяне, Гахе, Шеки, Загатале, Шамахы, Гёйчае, Барде, Евлахе, Тертере, Агджабеди, Агдаме, Гядабее, Гёйгёле, Гусаре, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Лерике, Ярдымлы будет преобладать западный ветер, скорость которого, согласно желтому предупреждению, составит 13,9-20,7 м/с.