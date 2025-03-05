На место пожара на НПЗ в Баку привлечены сотрудники МЭПР

В связи с пожаром на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку, специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана направились на место происшествия для проведения мониторинга и измерению состояния атмосферного воздуха.

Об этом сообщили Day.Az в МЭПР.

Отметим, что на горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.