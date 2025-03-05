Классические произведения Кыргызстана будут переведены на азербайджанский язык
Классические произведения Кыргызстана будут переведены на азербайджанский язык.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Кыргызстана, такое решение было принято на переговорах посла Кыргызстана в Азербайджане Максата Мамытканова с председателем Союза писателей Азербайджана Анаром Рзаевым.
"Стороны обсудили перспективы сотрудничества, направленного на укрепление литературных связей между двумя странами. Важным итогом стало решение сторон об обмене списками ключевых произведений классиков Кыргызстана и Азербайджана для их перевода на кыргызский и азербайджанский языки с последующим распространением среди читателей двух стран", - говорится в сообщении ведомства.
Встреча прошла по инициативе посольства в рамках программы сотрудничества между правительствами на 2024-2029 годы. В завершение собеседники подтвердили намерение сохранять и продвигать культурное наследие двух народов, создавая новые возможности для читателей и исследователей.
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