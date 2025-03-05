В Лачине пройдет ярмарка труда

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) проведет в Лачинском районе ярмарку труда.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что ярмарка будет организована 7 марта с 11:00 до 13:00 в административном здании Лачинского районного отдела Cлужбы занятости Восточно-Зангезурского регионального филиала Агентства (г. Лачин, ул. Гейдара Алиева, 138).