Сильное наводнение в Испании

Из-за сильных дождей на острове Гран-Канария в Испании улицы оказались оказались затопленными и превратились в бурные реки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Их покрыли кучи грязи и мусора. Коричневая вода бурным потоком хлынула через архипелаг, автомобили попадали под мосты и были смыты в море.

Власти Канарских островов объявили режим "предварительной тревоги", после того как в выходные на архипелаг обрушились проливные дожди. На следующий день национальное метеорологическое агентство Испании Aemet объявило красный уровень опасности на Гран-Канарии, поскольку такая погода сохранится на этой неделе.