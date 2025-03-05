https://news.day.az/world/1734550.html Сильное наводнение в Испании - ВИДЕО Из-за сильных дождей на острове Гран-Канария в Испании улицы оказались оказались затопленными и превратились в бурные реки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Их покрыли кучи грязи и мусора. Коричневая вода бурным потоком хлынула через архипелаг, автомобили попадали под мосты и были смыты в море.
Сильное наводнение в Испании - ВИДЕО
Из-за сильных дождей на острове Гран-Канария в Испании улицы оказались оказались затопленными и превратились в бурные реки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Их покрыли кучи грязи и мусора. Коричневая вода бурным потоком хлынула через архипелаг, автомобили попадали под мосты и были смыты в море.
Власти Канарских островов объявили режим "предварительной тревоги", после того как в выходные на архипелаг обрушились проливные дожди. На следующий день национальное метеорологическое агентство Испании Aemet объявило красный уровень опасности на Гран-Канарии, поскольку такая погода сохранится на этой неделе.
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