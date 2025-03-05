В Гёйчайском районе поймали магазинных воров

В Гёйчайском районе произошла кража: злоумышленники в масках проникли в магазин и вынесли деньги, алкоголь, табачные изделия и другие товары.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, преступление удалось раскрыть благодаря оперативным действиям полиции. В результате задержаны двое ранее судимых мужчин - 42-летний Вугар Мирзоев и 45-летний Турал Азизов.

Возбуждено уголовное дело, и суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.