https://news.day.az/society/1734704.html В Гёйчайском районе поймали магазинных воров - ВИДЕО В Гёйчайском районе произошла кража: злоумышленники в масках проникли в магазин и вынесли деньги, алкоголь, табачные изделия и другие товары. Как сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, преступление удалось раскрыть благодаря оперативным действиям полиции.
В Гёйчайском районе поймали магазинных воров - ВИДЕО
В Гёйчайском районе произошла кража: злоумышленники в масках проникли в магазин и вынесли деньги, алкоголь, табачные изделия и другие товары.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, преступление удалось раскрыть благодаря оперативным действиям полиции. В результате задержаны двое ранее судимых мужчин - 42-летний Вугар Мирзоев и 45-летний Турал Азизов.
Возбуждено уголовное дело, и суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.
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