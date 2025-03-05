https://news.day.az/sport/1734777.html Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы В Анталье пройдет юниорский Кубок Европы по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях будет представлен в 16 весовых категориях. За награды поборются 53 наших дзюдоиста. На татами выйдут 25 дзюдоистов и 28 дзюдоисток.
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы
В Анталье пройдет юниорский Кубок Европы по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях будет представлен в 16 весовых категориях.
За награды поборются 53 наших дзюдоиста. На татами выйдут 25 дзюдоистов и 28 дзюдоисток.
Юношескую команду возглавят главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде, а женскую - главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Имамверди Мамедов.
Отметим, что соревнования пройдут 8-9 марта.
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