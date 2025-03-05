Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы

В Анталье пройдет юниорский Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях будет представлен в 16 весовых категориях.

За награды поборются 53 наших дзюдоиста. На татами выйдут 25 дзюдоистов и 28 дзюдоисток.

Юношескую команду возглавят главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде, а женскую - главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Имамверди Мамедов.

Отметим, что соревнования пройдут 8-9 марта.