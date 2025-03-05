Подготовлены проекты по внесению изменений в некоторые указы и постановления по водным ресурсам

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана подготовило соответствующие проекты о внесении 99 изменений в 31 указ Президента Азербайджанской Республики и 80 изменений в 24 постановления Кабинета министров.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) заявил начальник отдела контроля за использованием и охраной вод Атахан Бадалов.

"Часть предлагаемых изменений в представленном пакете проектов была связана с приведением в соответствие названий упраздненных учреждений в действующих законодательных актах с названием новосозданного Агентства, а другая часть - с совершенствованием действующих нормативных правовых актов с учетом того, что управление в сфере водных ресурсов, водопользования и мелиорации осуществляется единым учреждением.

Подготовленные проекты нормативных правовых актов были согласованы с министерствами экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, финансов, экономики и юстиции Азербайджанской Республики и в прошлом месяце были представлены в Кабинет министров", - добавил А.Бадалов.